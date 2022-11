Il cinema traina il turismo: da gennaio ad oggi 3 milioni agli albergatori durante le riprese a Torino

Il cinema e l’audiovisivo si rivelano un prezioso volano per l’economia di Torino e per il comparto turistico-ricettivo, grazie alle sempre più numerose produzioni che stanno organizzando set e riprese in città, a partire da spot, reportage, format tv, videoclip, cortometraggi, documentari, fino ad arrivare alle “grandi produzioni” (ovvero lungometraggi per il cinema e serie per le tv e le piattaforme) che incidono maggiormente in termini di visibilità e di ricaduta economica sulla città.

Le oltre trenta produzioni che si sono avvicendate da inizio anno ad oggi in città (18 lungometraggi e 13 serie tv) hanno infatti portato sul territorio un numero importante di attori, registi e professionisti del set per oltre 100 settimane di riprese e altrettante di preparazione, con una spesa per i pernottamenti che a fine anno supererà i tre milioni di Euro (la sola produzione di “Fast X”, decimo episodio della serie “Fast & Furious”, ha prodotto spese alberghiere corrispondenti a 1.109.000 Euro).

Un dato estremamente rilevante che deriva dal vero e proprio boom produttivo che il mondo dell’audiovisivo sta vivendo – anche grazie all’aumento degli incentivi statali al settore e alla comparsa di nuovi players come le piattaforme digitali OTT (Netflix, Amazon Prime, Disney+…) – e che il territorio e Film Commission Torino Piemonte hanno saputo intercettare al meglio. I singoli professionisti e le imprese della filiera stanno pertanto operando a pieno regime, garantendo una fondamentale continuità produttiva anche per l’indotto. Ad ulteriore dimostrazione di questo trend più che positivo si ricordano le nove produzioni in contemporanea attualmente in corso in città, destinate al grande e al piccolo schermo: un numero record che testimonia il dinamismo e la vivacità del comparto.

Lo rivelano Film Commission Torino Piemonte e Federalberghi Torino – che stanno analizzando i dati annuali per comunicarli più compiutamente al termine del 2022 – con l’intento di rilanciare e potenziare la collaborazione avviata nel 2021 con la firma di un protocollo di intesa finalizzato a mettere a sistema le competenze e i network reciproci, promuovendo Torino come location ideale per le produzioni cinematografiche.

Il cinema – la cui storia è da sempre legata a Torino – si conferma pertanto come efficace veicolo di promozione, marketing del territorio e volano per il comparto turistico-ricettivo, giocando un doppio ruolo: quello dell’accomodation con l’accoglienza del personale proveniente da fuori città, ma anche quello scenico con gli alberghi e le strutture ricettive che possono diventare essi stessi luoghi per le riprese. A questo proposito Federalberghi Torino incentiva i propri Associati a iscriversi alla “Location Guide” di Film Commission Torino Piemonte, proponendo la propria struttura ricettiva come location per produzioni televisive, cinematografiche o pubblicitarie costantemente alla ricerca di nuovi e suggestivi scenari. La “Location Guide” e la “Production Guide” visitabili sul sito www.fctp.it rappresentano un primo e fondamentale strumento di interazione con l’offerta di location, servizi, società di produzione e professionisti locali veicolati dalla Fondazione.