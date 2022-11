Per tre anni Torino vetrina di grandi eventi di danza sportiva

Torino e il Piemonte saranno per tre anni una grande vetrina della danza sportiva. Eventi che si terranno nella bella cornice del Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini) patrocinati dalla Regione Piemonte, nell’ambito di Piemonte 2022 Regione Europea dello Sport e dal Comune di Torino.

La Federazione Italiana Danza Sportiva ha assegnato al Piemonte un calendario di grandi eventi nazionali ed internazionali, grazie all’esperienza e ai successi ottenuti in rassegne europee e mondiali degli anni passati.

Questa mattina alla presenza del presidente Fids Piemonte, Giovanni Petrilli e dell’assessore allo sport del Comune di Torino, Domenico Caretta sono stati presentati nella Sala Vip del Pala Gianni Asti, gli eventi di danza sportiva.

E’ stata, anche l’occasione, per inaugurare il lungo murales fotografico che rappresenta piazza San Carlo, situato nella Sala Vip. Giovanni Petrilli ci ha tenuto sottolineare come la danza sportiva piemontese, dopo 2 anni di stop, abbia una gran voglia di rimettersi in pista e il ricco calendario triennale ne è la dimostrazione. L’Assessore Carretta ha evidenziato il perfetto binomio tra sport e divertimento rappresentato dalla danza sportiva. Ha inoltre voluto ricordare, che in occasione della visita al CIO di Losanna, sono stati accesi i riflettori sulla break dance, disciplina olimpica dal 2024 a Parigi, che si presta molto bene ad essere praticata in luoghi simbolo di Torino.

Il primo appuntamento del 2022 è con il Campionato regionale danze di coppia, che si svolgerà al palasport di Biella (unico evento fuori provincia) sabato 12 e domenica 13 novembre 2022.

Il 26 e 27 novembre si balla con Piemonte Dancestar, competizione internazionale, una novità nel panorama agonistico, dove si

confronteranno nella due giorni 700 atleti con una formula che prevede il sabato danze standard e danze latino americane, mentre la domenica il liscio show. Quest’ultimo si differenzia dal tradizionale liscio italiano, un ballo di coppia “internazionale” con gesti e stili originali, a seconda del paese di provenienza.Fino ad oggi hanno aderito 12 nazioni, 11 europee e il Sud Africa.

Si conclude l’anno con il Galà di Natale del 10 dicembre 2022, una concentrazione di grandi stelle della danza sportiva in uno splendido connubio tra gesto atletico e tanti ospiti importanti.