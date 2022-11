Raccontaci la tua storia, Quotidiano Piemontese raccoglie le segnalazioni dei lettori

Raccontaci la tua storia. Quotidiano Piemontese ha deciso di raccogliere le testimonianze dei suoi lettori. Ti è capitato un episodio particolare? Raccontacelo. Nella via in cui abiti buttano mobili e frigoriferi? Ti hanno rimandato 5 volte l’appuntamento per una visita medica? Hai ricevuto una multa incomprensibile? Raccontacelo.

Naturalmente (auspicabilmente) aspettiamo anche storie positive. La squadra in cui gioca tuo figlio scende in campo con la fascia arcobaleno? Un gruppo di cittadini del tuo quartiere si è organizzato per portare cibo e coperte ai senza tetto? L’azienda in cui lavori ha diviso gli utili tra i dipendenti? Raccontacelo.

Scrivi una mail a redazione@quotidianopiemontese.it con oggetto “Racconto la mia storia” spiegando il più possibile nel dettaglio la tua storia (documentata) e se la storia verrà ritenuta interessante verrai ricontattato dalla redazione e potrà diventare un articolo.

Unico limite è ovviamente che la storia sia accaduta in Piemonte.