Report indaga sulla situazione nei Pronto Soccorso a Torino: caos e pazienti in attesa nei corridoi per giorni

La puntata di lunedì 5 dicembre 2022 di Report ha contenuto un servizio dedicato alla situazione dei Pronto Soccorso a Torino e in Piemonte che secondo la trasmissione sono nel caos dato che mancano posti letto e i pazienti restano in attesa nei corridoi per giorni.

In Piemonte dal 2010 sono stati tagliati circa 2000 posti letto, dal 1997 al 2020 i dipartimenti di emergenza e accettazione sono scesi da 27 a 24. I pronto soccorso da 61 a 26.

Il problema principale del sovraffollamento sono i pazienti che rimangono in barella per due, tre, quattro giorni in attesa del ricovero privati della necessaria assistenza. Sono già stati visti da noi al pronto soccorso, visitati, curati, a cui si è data indicazione a un ricovero»

Secondo il sindacato dei medici: “Quotidianamente riceviamo chiamate dai colleghi che ci chiedono proprio di abbandonare la professione perché non ce la fanno più a lavorare in queste condizioni. È peggio del Covid”.

Il Servizio di Report : “Caos Pronto Soccorso”

Le risposte integrali di Regione Piemonte inviate alla redazione di Report