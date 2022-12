Le precipitazioni, che a quote già collinari sono nevose, che stanno interessando il Piemonte in queste ore hanno causato alcuni disagi sulle strade. In particolare nevica sull’autostrada Torino – Bardonecchia, dove sono in azione i mezzi spargisale.

Le auto viaggiano incolonnate e i mezzi pesanti vengono fermati in parcheggio a Salbertrand.