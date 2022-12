La denuncia di Silvio Magliano: “Sempre più bambini colpiti da polmoniti, bronchiti, influenza e Covid. Ospedale Regina Margherita di Torino sotto pressione”

A causa dell’aumentare dei casi di bronchiti, polmoniti e influenza che, in queste settimane stanno colpendo i bambini, l’ospedale Regina Margherita di Torino è sotto pressione.

Lo denuncia Silvio Magliano, Presidente del gruppo Consiliare Moderati in Consiglio Regionale del Piemonte.

“L’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino è, in particolare, quasi al completo, con il dato relativo ai ricoveri quasi raddoppiato”, dice Magliano.

Che spiega che domani “chiederò in Consiglio Regionale del Piemonte con un Question Time appena presentato a Palazzo Lascaris. I reparti sono colmi e vi è carenza di posti letto: in pochi giorni i ricoveri per problemi respiratori al Regina Margherita di Torino sono, per esempio, saliti da 29 a 59. A questi 59 si devono aggiungere 7 ricoveri per Covid. Diversi altri virus sono stati isolati: adenovirus, rinovirus, virus parainfluenzale, virus respiratorio sinciziale (la causa più comune di bronchiolite, infiammazione delle piccole vie aeree dei polmoni). In assenza, dopo due anni, di misure obbligatorie di distanziamento e relative all’uso della mascherina, l’incidenza settimanale di casi è nettamente in aumento rispetto: siamo a 14 casi per mille settimanali segnalati dai medici sentinella, con crescita costante. Fondamentale è, ora, evitare di farsi cogliere di sorpresa, dal momento che la pressione verosimilmente continuerà ad aumentare nelle prossime settimane. Chiediamo alla Giunta risposte adeguate”.