Meteo, arriva la neve in Regione. Allerta gialla sul basso Piemonte. Caos sulla statale 21 del Colle della Maddalena

Come da previsioni di Arpa è arrivata la neve in Piemonte. L’agenzia ha emesso l’allerta gialla per neve sul basso Piemonte a causa di vasta area di bassa pressione che si è isolata sulle regioni centro-occidentali del Mediterraneo.

Neve moderata o intensa si sta registrando a Prato Nevoso e a Limone Piemonte; nevica anche sull’A6 Torino – Savona all’altezza di Ceva, in provincia di Cuneo.

A causa della nevicata in corso, poi, si registrano lunghe code e disagi alla circolazione sulla statale 21 del Colle della Maddalena dove un mezzo pesante è rimasto bloccato perché sprovvisto delle catene da neve adatte. Da quanto si apprende però la circolazione sta tornando alla normalità.

Una copiosa nevicata, rende noto il Centro Meteo Piemonte, si è registrata a Cima Durand, a 2000 metri. La neve è arrivata anche nel torinese: una spolverata infatti è arrivata questo pomeriggio anche a Superga.

