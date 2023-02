Meteo Piemonte: pericolo valanghe da moderato a marcato, da lunedì freddo e nevischio a bassa quota

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata venti intensi da ovest nord-ovest che hanno causato il forte rimaneggiamento della neve a debole coesione caduta la scorsa settimana.

Tali condizioni hanno determinato un innevamento molto eterogeneo con zone erose fino al suolo su creste e dorsali e formazione di accumuli talvolta già duri e compatti. I nuovi accumuli sono generalmente ben individuabili e si trovano perlopiù in conche, canali e cambi di pendenza.

Le temperature miti in montagna e il cielo sgombro da nubi hanno favorito i processi di consolidamento del manto nevoso. Soprattutto ad inizio giornata ed in particolare sui settori meridionali, si stanno formando croste da fusione e rigelo talvolta già portanti sui versanti soleggiati molto ripidi.

Il grado di pericolo per domani sarà 2-Moderato sulla maggior parte della regione, 3-Marcato in quota sulla zona di confine delle Alpi Cozie Nord per la presenza di accumuli da vento di dimensioni anche importanti. Nelle ore più calde di sabato saranno ancora possibili valanghe di neve umida soprattutto in corrispndenza di affioramenti rocciosi a quote medie e basse.

Grazie alla riduzione delle temperature previste per domenica si assisterà ad una diminuzione del grado di pericolo alle quote medio-basse dei settori meridionali e dei settori prealpini occidentali.

Per seguire gli aggiornamenti vi invitiamo alla lettura del bollettino valanghe completo e del blog sul sito di AINEVA.

Per quanto riguarda il tempo atmosferico in Piemonte, l’Arpa prevede un robusto anticiclone di origine atlantica si espande sull’Europa occidentale, mentre una saccatura polare discende gradualmente sui Balcani; tale situazione manterrà tempo in gran parte soleggiato sul Piemonte fino a domenica mattina, associato a venti sostenuti in quota e condizioni di foehn nelle vallate alpine fino agli sbocchi vallivi, a tratti estese alle pianure orientali.

Domenica un flusso di correnti orientali nei bassi strati determinerà un parziale aumento della copertura sulle zone pedemontane e di pianura che precederà la discesa di un nucleo di aria fredda sul Piemonte che potrà causare un po’ di nevischio fino a bassa quota lunedì mattina. Da segnalare la forte diminuzione delle temperature diurne e della quota dello zero termico tra sabato e i giorni successivi.

Fonte Arpa Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/) CC BY-NC-SA 4.0