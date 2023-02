A Slow Wine Fair ci saranno 98 cantine del Piemonte

Il Piemonte è tra i protagonisti della seconda edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si svolge a Bologna dal 26 al 28 febbraio 2023. Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, rappresenta l’incontro internazionale della Slow Wine Coalition e riunisce ancora una volta 750 cantine selezionate da Slow Food e operatori della filiera del vino provenienti da 21 Paesi e da tutte le regioni italiane.

Tra questi, al 16 febbraio la commissione di assaggio della fiera ha confermato la partecipazione di 98 cantine del Piemonte, regione in cui, partendo dal Barolo 2018, sottoposto a importanti critiche, secondo la guida Slow Wine 2023 si dimostra sempre necessario conoscere e approfondire annate giudicate deboli, come ad esempio quelle del 2005 e 2008, rivelatesi poi molto interessanti. In Langa si sta assistendo alla liberazione quasi totale da vini caricaturali, con eccessi di legno ad appesantirli, mentre la zona della Barbera astigiana ha grandi potenzialità ancora poco sfruttate dai vignaioli: più di un produttore sembra ancora in bilico tra un uso vecchio stile del legno e prospettive di alleggerimento che sembrano ancora lontane. Da segnalare infine l’exploit dell’Alta Langa, una denominazione finalmente matura, che vede il rinnovamento di grandi aziende e un progressivo miglioramento di quelle piccole.

Ecco la lista delle cantine piemontesi confermate a Slow Wine Fair.

Provincia di Alessandria

Alemat – Ponzano Monferrato

Alvio Pestarino – Capriata d’Orba

Angelini Paolo – Ozzano Monferrato

Canevaro Luca – Avolasca

Cantine Volpi – Tortona

Cascina Gentile – Capriata d’Orba

Cascina Roccabianca – Cartosio

Castello di Uviglie – Rosignano Monferrato

Daglio Giovanni – Costa Vescovato

Ezio Poggio – Vignole Borbera

Fiordaliso di Alessandro Bressan – Volpeglino

Il Poggio di Gavi – Gavi

La Bollina – Serravalle Scrivia

La Mesma – Gavi

Mandirola – Casasco

Marenco – Strevi

Molinetto – Francavilla Bisio

Oltretorrente – Paderna

Spaccapietra di Ricardo Bregstein – Avolasca

Vigneti Repetto – Sarezzano

Provincia di Asti

Antica Casa Vinicola Scarpa – Nizza Monferrato

Bersano – Nizza Monferrato

Cascina San Michele – Marco Minnucci, Costigliole d’Asti

Dacapo – Agliano Terme

Frago – Vigneti Fassone – Monleale

Frasca La Guaragna – Nizza Monferrato

Guido Vada – Coazzolo

Ridaroca – San Damiano d’Asti

Scarzella – Rocchetta Tanaro

Sette – Nizza Monferrato

Tenuta il Nespolo – Moasca

Tenuta Santa Caterina – Grazzano Badoglio

Tenuta Tenaglia – Serralunga di Crea

Provincia di Biella

Le Pianelle – Brusnengo

Provincia di Cuneo

460 Casina Bric – Serralunga d’Alba

499 – Santo Stefano Belbo

Adriano Marco e Vittorio – Alba

Agricola Brandini – La Morra

Agricola Molino – Treiso

Alberto Oggero – Santo Stefano Roero

Altare Nicholas – Dogliani

Anna Maria Abbona – Farigliano

Bongioanni Wine – Neviglie

Bricco Carlina – Grinzane Cavour

Bricco Rocche – Bricco Asili, Alba

Bruna Grimaldi – Grinzane Cavour

Cà di Cairè – Montà

Cà del Baio – Treiso

Careglio – Baldissero d’Alba

Cascina Boschetto – Camerana

Cascina Elena – Rocchetta Belbo

Cascina Fontana – Monforte d’Alba

Ceretto – Alba

Marinacci Manuel – Alba

Deltetto 1953 – Canale

Diego Conterno – Monforte d’Alba

Domenico Clerico – Monforte d’Alba

Ettore Germano – Serralunga d’Alba

Figli Luigi Oddero – La Morra Santa Maria

G.D. Vajra – Barolo

Garesio – Serralunga d’Alba

Generaj – Montà

Giacomo Borgogno & Figli – Barolo

Casa E. di Mirafiore – Serralunga d’Alba

Giacomo Fenocchio – Monforte d’Alba

Gian Luca Colombo – Roddi

Giovanni Almondo – Montà

Hilberg Pasquero – Priocca d’Alba

Livio Fontana – Castiglione Falletto

Lodali – Treiso

Luigi Vico – Serralunga d’Alba

Marco Capra – Santo Stefano Belbo

Mario Costa – Canale

Mario Marengo – La Morra

Marengo Mauro – Novello

Marziano Abbona – Dogliani

Mauro Veglio – La Morra

Merenda Sinoira – Novello

Mochero F.lli – Castiglione Falletto

Morra Stefanino – Castellinaldo

Mossio Fratelli – Rodello

Olivero Mario – Roddi

Piero Busso – Neive

Pietro Rinaldi – Alba

Principiano Ferdinando – Monforte d’Alba

Punset – Neive

Rocche Castemagna – La Morra

Sandri Rosanna – Treiso

Scarzello – Barolo

Terrabianca – Mango

Tojo – Santo Stefano Belbo

Valfaccenda – Canale

Vietti – Castiglione Falletto

Provincia di Novara

I Dof Mati – Viticultrici, Fara Novarese

Le Piane – Boca

Torraccia del Piantavigna – Ghemme

Provincia di Torino

Ciek – San Giorgio Canavese

La Masera – Settimo Rottaro

