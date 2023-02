I medici piemontesi fanno nascere 3 bimbi all’ospedale da campo EMT-2 in Turchia

La speranza della rinascita e della ricostruzione nella nascita di tre bambini grazie ai medici e gli infermieri dell’ospedale da campo per le maxiemergenze EMT-2 della Regione Piemonte.

Lo rende noto l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi in un post su Facebook: “Questa notte nell’ospedale da campo EMT-2 della Regione Piemonte che sta operando garantire assistenza sanitaria in Turchia, i nostri professionisti sanitari hanno gestito 3 parti e proprio in questo momento è in corso un cesareo. Grande orgoglio per la sanità piemontese e italiana.”

Dopo i terremoti in Turchia e Siria che hanno fatto più di 45mila morti, la Regione Piemonte si è adoperata a mandare sanitari e a fornire attrezzature e mezzi per allestire un ospedale da campo ad Antiochia, dove il locale ospedale è andato distrutto.