Meteo Piemonte, da mercoledì deboli precipitazioni che aumentano nel fine settimana

Un’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, mantiene tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Piemonte per questi giorni, con temperature miti oltre la norma del periodo, anche in quota. Gli strati di nubi alte, associati ad una saccatura polare in discesa dai paesi baltici ai Balcani, si allontaneranno verso est già entro il pomeriggio odierno, lasciando spazi più soleggiati per i pomeriggi dei prossimi giorni, mentre la stabilità atmosferica favorirà sempre la formazione di foschie e locali banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde e rimarrà un flusso umido dal Mar Ligure a portare locali addensamenti sull’Appennino. Per mercoledì una debole saccatura atlantica si approfondirà sull’Europa occidentale portando un aumento della nuvolosità sulla regione, ma con ancora precipitazioni deboli. Sarà alla fine della settimana che arriverà un peggioramento del tempo più significativo.

Fonte Arpa Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/) CC BY-NC-SA 4.0