Riapre al pubblico la biblioteca Shahrazad dell’IC Manzoni di San Salvario, a Torino

Riapre al pubblico martedì 28 marzo la biblioteca Shahrazad, la biblioteca scolastica dell’IC Manzoni di San Salvario, a Torino. E sarà aperta tutti i martedì dalle 16.45 alle 18.15 fino a fine giugno per poi ricominciare il servizio da settembre in poi.

Una grande soddisfazione per la scuola e per l’Associazione Manzoni People che ha sostenuto la riapertura (dopo un periodo di stop dovuto alla situazione pandemica) e che si occuperà della gestione della biblioteca nell’orario extrascolastico.

La dirigente Rosa Maria Falanga: «L’Istituto Comprensivo Manzoni è lieto di annunciare la riapertura al pubblico della Biblioteca Scolastica Shahrazad, dedicata a raccolte di volumi e audiovisivi per bambini e ragazzi. I locali si affacciano su via Madama Cristina 41, dove un suggestivo cancello permette l’ingresso diretto alla biblioteca, che offrirà la possibilità di consultare libri e audiovisivi e di richiedere in prestito su prenotazione i volumi. Oltre al servizio di biblioteca e prestito, verranno proposte, in collaborazione con l’I.C. Manzoni, attività e iniziative, in orari serali o pre-serali, rivolte al territorio, come ad esempio attività di promozione della lettura, letture animate, incontri con gli autori ed altro ancora. La biblioteca aprirà le sue porte al pubblico a partire dal 28 marzo, ogni martedì, e avvierà la sua prima vera stagione dal mese di settembre. L’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione con l’associazione dei genitori Manzoni People e con il supporto delle Biblioteche civiche torinesi».

La biblioteca torna a rivolgersi al pubblico di San Salvario e in particolare alla fascia di età compresa tra gli 0 e i 14 anni. Tanti i libri a catalogo (l’IC Manzoni è inserito all’interno dei sistema di prenotazione di TorinoReteLibri) e molteplici gli appuntamenti che vedranno coinvolti gli autori nella presentazioni di libri e, da settembre, l’associazione Il Margine per la lettura a voce alta rivolta ai più piccoli, con laboratori a tema.

Stimolante e formativa sarà anche la collaborazione con la vicina Biblioteca civica Natalia Ginzburg e l’intera rete delle Biblioteche civiche torinesi, che ha già dimostrato il suo supporto nel momento di definizione del progetto.

La riapertura della biblioteca Shahrazad rientra nel progetto di progressiva apertura al territorio di alcune biblioteche scolastiche torinesi aderenti a TorinoReteLibri Piemonte, nell’ambito del Patto per la Lettura della Città, in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi.

Tutto questo dalla volontà di migliorare e valorizzare le potenzialità di spazi pubblici; di rafforzare la comunità educante territoriale, composta da famiglie, scuola, soggetti pubblici e associazioni attive sul territorio affinché riconoscano la biblioteca e i suoi spazi come un presidio educativo duraturo di cui prendersi cura; rispondere alle necessità dei bambini e delle loro famiglie di vivere esperienze inclusive positive in un luogo già conosciuto e familiare.

La biblioteca Shahrazad come punto di riferimento per la cittadinanza, luogo di incontro per gli abitanti di San Salvario e per tutti i nostri ragazzi. Ingresso da via Madama Cristina 41.