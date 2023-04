Vattimo e Caminada provano a sposarsi a Occimano, ma la sindaca chiama i carabinieri

Questo matrimonio non s’ha da fare. Gianni Vattimo e Simone Caminada stanno rivivendo l’avventura di Renzo e Lucia ma di fronte non hanno Don Rodrigo e i suoi bravi ma la legge italiana. Dopo il tentativo di matrimonio in Lombardia, saltato perchè Caminada era sotto inchiesta (poi condannato per circonvenzione di incapace) i due ci hanno riprovato ad Occimano, nel Monferrato.

Quando però si sono presentati davanti alla sindaca Valeria Olivieri, che ha voluto incontrarli prima di confermare l’unione civile, Vattimo non è sembrato lucido, ha biascicato solo poche parole, e così la sindaca ha chiamato i carabinieri. La vicenda ha dato origine ad una nuova inchiesta in cui è di nuovo indagato Caminada e con lui un uomo che ha fatto da intermediario.