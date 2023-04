Semplice, concreto e lavoratore come un Jysk: il negozio d’arredamento apre a To Dream

Jysk (letto iusk), che in danese è l’abitante dello Jutland, ovvero la penisola che si protende nel mare del Nord notoria per la sua gente semplice, concreta e lavoratrice, ha esteso questo significato ai suoi prodotti. Il design scandinavo apprezzato in tutto il mondo, si unisce alla qualità dei materiali, come i prodotti di punta di questa catena di negozi d’arredamento, sedie e tavoli, sia da interni che da esterni, con proposte in legno di rovere e vetro temprato a un prezzo competitivo, anche con la più famosa sorella svedese.

Il concept store è di circa 950 mq, sicuramente più ridotta rispetto ad altre catene dell’arredamento, ma con un’ampia offerta che va dai mobili, divani e scrivanie dalle dimensioni pensate per le case urbane moderne in cui si coniuga design e compattezza, all’homeware per decorare casa, molto apprezzato dai clienti italiani, che rappresentano il terzo mercato in Europa per Jysk.

Tante anche le proposte per il letto, dai materassi, preferibilmente singoli da accoppiare con un giunto come si usa in Danimarca, ai topper, ultima scoperta dei viaggiatori italiani, che grazie a Bruno Barbieri, guardano con un occhio attento ai letti degli hotel per scoprire lo strato morbido da aggiungere magari a un materasso più duro per abbinare comfort a sostegno della schiena e che, una volta tornati a casa, lo vorrebbero anche per il proprio letto. Non mancano cuscini, biancheria e armadi per la camera. Apprezzata anche la zona bagno, con un’ampia scelta di set e accessori sempre ispirati dalle case danesi.

Che Jysk pensi alla qualità dei propri prodotti è evidente dato che permette il reso illimitato: comprate un tavolo quest’anno e ci ripensate dopo 5 anni? Lo riportate in negozio dove verrà valutato e vi verrà dato un buono d’acquisto per altri prodotti del brand.

Una policy sicuramente innovativa è il cosiddetto “prezzo garantito”. Se avete acquistato da poco un oggetto che però poi sul volantino della settimana dopo è andato in offerta, tornate in negozio e vi verrà ridata la differenza rispetto al prezzo scontato.

Un nuovo negozio Jysk, il primo in Torino, è stato aperto oggi, giovedì 13 aprile con l’inaugurazione dell’Urban District To Dream in corso Romania. I negozi Jysk in provincia sono dislocati ad Alpignano, Chieri, Burolo e in dismissione quello di Settimo Torinese per la vicinanza con la nuova apertura di To Dream.

In Piemonte Jysk si trova nelle principali città con 14 negozi, terza dopo Lombardia e Veneto mentre in Italia i negozi sono 79, ma se ne prevede l’apertura di altri 300 rendendo la rete capillare. Il successo di Jysk nel sud Italia, dove per avere un negozio d’arredamento bisogna percorrere molti chilometri e raggiungere i centri più grandi, è dovuto agli spazi più ridotti di esposizione compensati dal vasto assortimento dell’online, completato dall’opzione click and collect, in una visione dell’esperienza di acquisto multicanale.