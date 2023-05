ToDream, la denuncia: “Il distretto urbano di Torino non è accessibile a persone diversamente abili”

To Dream, il più grande Urban District del Piemonte, non è accessibile a persone diversamente abili. Parola di

Emanuel Cosmin Stoica e Riccardo Savino, attivisti della Consulta per le persone con difficoltà (CPD) che in un video denunciano le difficoltà incontrate nell’accedere nel nuovo distretto commerciale inaugurato a Torino, nel tratto che da piazza Romania va verso Settimo Torinese, e che comprende 100 attività, 25 ristoranti, 8 sale cinema, un hotel, delle aree dedicate allo sport e al tempo libero e 4 mila posti parcheggio.