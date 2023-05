Acqua Sant’Anna per i 50 anni della Croce Rossa di Beinasco

Il Comitato di Beinasco della Croce Rossa Italiana festeggia i suoi primi 50 anni: il 6 e 7 maggio Acqua Sant’Anna e Croce Rossa di nuovo insieme per festeggiare uno dei primi comitati territoriali nati in Piemonte.

Da sempre la Croce Rossa Italiana si prodiga per l’assistenza sanitaria e sociale della popolazione grazie all’impegno dei volontari distribuiti sul territorio. Il comitato di Beinasco ha raggiunto i suoi primi 50 anni di attività e ha voluto condividere questo anniversario con tutta la comunità locale con un ricco calendario di eventi pensati per trasmettere quanta passione e spirito di abnegazione mettano ogni giorno i volontari nel portare avanti i numerosi progetti con il fine unico di porgere una mano a favore del prossimo.

In questi due giorni di festa e attività non poteva mancare l’Azienda Acqua Sant’Anna con la donazione di prodotto sia per i volontari che per i cittadini che hanno partecipato alle attività organizzate. Si è così rinnovata la collaborazione dell’azienda piemontese con la Croce Rossa, nata da diversi anni grazie alla fornitura di acqua che l’associazione ha destinato ai più bisognosi – come nel caso del dormitorio del Cottolengo e di via Traves – ai suoi volontari e durante l’emergenza Covid.