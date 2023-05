Meteo Piemonte, continuano le perturbazioni per la bassa pressione dalle Isole britanniche

Periodo perturbato. Il Piemonte si trova all’interno di un’area di bassa pressione che dalle Isole britanniche al momento si estende a gran parte dell’Italia e che tenderà ad evolvere in un minimo chiuso in quota persistente sull’Europa centro-meridionale. Tale area depressionaria porta con sé aria fredda, il cui ingresso sul Piemonte favorirà una moderata instabilità per il pomeriggio di oggi, mercoledì 10 maggio, con conseguenti rovesci e temporali sparsi.

Una temporanea rotazione da nord dei flussi in quota porterà ad una breve pausa nelle precipitazioni nella mattinata di domani. Dal pomeriggio di giovedì e fino a fine periodo, invece, una ventilazione prevalentemente dai quadranti orientali porterà precipitazioni diffuse, localmente moderate, e cieli grigi.

Fonte Arpa Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/) CC BY-NC-SA 4.0 International