A Borgata Lesna a Torino c’è il giardino “delle bambine e dei bambini di tutto il mondo”

Il giardino di via Challant a Torino compreso fra i numeri 10 e 16, da questa mattina, venerdì 26 maggio, è diventato “Delle bambine e dei bambini di tutto il mondo”.

Il giardino si trova in Borgata Lesna, porzione di territorio del quartiere Pozzo Strada al confine con Grugliasco. Alla cerimonia di intitolazione, questa mattina, erano presenti: la vicepresidente del Consiglio comunale Ludovica Cioria, la presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise, la dirigente scolastica dell’IC “Aldo Palazzeschi” Nancy Grande, il presidente del comitato provinciale di Torino dell’Unicef Antonio Sgroi.

Nel suo intervento di saluto e rivolgendosi ai bambini presenti, tre classi della scuola elementare Ottino, Ludovica Cioria li ha esortati a non dimenticare che tutti i bambini hanno il diritto di imparare, giocare, divertirsi, stare con le persone a cui vogliono bene.

Imparare a guardare il mondo con gli occhi dei più piccoli, ha sottolineato ancora la vicepresidente del Consiglio comunale, permetterebbe di accorgersi che per essere migliori serve uno sforzo in più per avere pazienza, uno sforzo in più per sognare, uno sforzo in più per perdonare.

Un’intitolazione, quella odierna, che, per Francesca Troise rappresenta uno stimolo nel continuare a promuovere politiche destinate ad accrescere le opportunità ai residenti più piccoli della Circoscrizione 3. Ai più piccoli, ha chiosato Troise, dobbiamo ascolto, dobbiamo l’educazione che ne faccia cittadine e cittadini liberi e consapevoli, dobbiamo la cura della comunità. Perché loro sono il futuro nostro e del mondo.

Per Antonio Sgroi, è necessario garantire il diritto dei bambini alla città, inserendo parametri di accessibilità, giocabilità e salubrità tra gli indicatori di qualità urbana. Ma Sgroi ha anche un sogno nel cassetto: entrando nella città di Torino, si vedono cartelli che recitano “Città dell’Automobile”, sarebbe bello, in un futuro non troppo lontano, vedere nuovi cartelli indicatori di una “Città Amica dei Bambini e delle Bambine”.

Il giardino deve la sua denominazione alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la Legge numero 176. Convenzione nata con l’obiettivo di tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età.

Attraverso il riconoscimento di uno spazio dedicato ai più piccoli, la Città di Torino intende adesso rimarcare le importanti conquiste acquisite e stimolare maggiore attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni su queste tematiche.