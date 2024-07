Ad Alessandria la finanza confisca quattro società di capitali e due ditte individuali

ALESSANDRIA – La finanza confisca quattro società di capitali e due ditte individuali nell’Alessandrino.

Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Torino su richiesta della Procura di Alessandria.

A partire dal dicembre 2018, per l’operazione Monopoli, sono scattate quattro misure cautelari per altrettanti soggetti indagati a vario titolo per estorsione, cessione di stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori.

I principali indagati, compresi i destinatari dei provvedimenti di confisca, sono già stati condannati dal Tribunale di Alessandria.

