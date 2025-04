Oggi l’ultimo saluto a Papa Francesco, come si svolgeranno i funerali del Pontefice

ROMA – Saranno celebrati oggi alle 10, in una Roma blindatissima, i funerali di Papa Francesco. In questi giorni sono stati circa 250 mila i visitatori che si sono recati nella Basilica di San Pietro per porgere l’ultimo saluto al Pontefice.

Con la Messa esequiale celebrata oggi sul sagrato della Basilica di San Pietro, Papa Francesco viene salutato come pastore e discepolo di Cristo. A presiedere il rito funebre, in lingua latina e secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis nella nuova edizione del 2024 con le semplificazioni volute da Papa Bergoglio, è il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re.

I concelebranti sono 980, fra cardinali, vescovi e sacerdoti, ci sono poi 200 ministri della Comunione e oltre 4mila presbiteri nella parte destra del sagrato, dove si trova la statua di San Pietro. Sono stati predisposti 225 pissidi per i fedeli, mentre per i sacerdoti sono stati preparati 80 calici e altrettante pissidi. Davanti l’altare, sulla destra, l’icona della Salus Populi Romani.

Le 6 preghiere dei fedeli vengono lette in francese, arabo, portoghese, polacco, tedesco e cinese e dopo la Comunione si svolgono l’Ultima commendatio, l’ultima raccomandazione a Dio perché accolga l’anima del defunto nella gloriosa comunione dei santi, e la Valedictio, il commiato, ossia l’ultimo saluto prima della sepoltura, con la Supplica della Chiesa di Roma cui segue l’orazione pronunciata dal cardinale Baldo Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, e, in greco, la Supplica delle Chiese Orientali, e la successiva orazione del patriarca di Antiochia dei greco-melchiti Youssef Absi.

Come si svolgeranno i funerali

Intorno alle 9:30 è previsto l’arrivo delle delegazioni: in prima fila quella dall’Argentina, Paese natio di Papa Francesco, poi quella italiana (Paese che ha ospitato il Pontefice). A seguire le altre delegazioni: i sovrani regnanti e a seguire i capi di Stato, in ordine alfabetico in lingua francese.

Alle 10 l’inizio della Messa. Al termine, il cardinale Re asperge con l’acqua benedetta e incensa il feretro, che infine viene portato nella Basilica di San Pietro e da lì, con un corteo funebre, nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura.

Il corteo per l’ultimo viaggio di Papa Francesco sarà lungo sei chilometri e sarà a passo d’uomo per consentire alle persone di salutarlo. Il Papa compirà il suo ultimo ‘viaggio’ terreno a bordo di una papamobile.

Percorrerà Corso Vittorio Emanuele, arriverà a piazza Venezia e passerà poi davanti al Colosseo. Da lì il feretro imboccherà via Labicana e poi via Merulana, con sullo sfondo San Giovanni, fino ad arrivare nella piazza di Santa Maria Maggiore.

Il feretro sarà accolto da un gruppo di poveri, migranti, transgender e detenuti: gli ultimi di cui Papa Francesco si è sempre occupato. La tumulazione sarà presieduta dal cardinale Camerlengo Kevin Farrell, che si occuperà degli affari correnti fino all’elezione del nuovo Papa. Il rito sarà in forma privata.

Per motivi di sicurezza le strade interessate saranno chiuse al traffico.

