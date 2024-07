Si fermano di nuovo le Carrozzerie di Mirafiori, stop dal 15 luglio al 25 agosto

TORINO – Le organizzazioni sindacali hanno reso noto un ulteriore fermo produttivo per Mirafiori, dal 15 luglio al 4 agosto, a cui poi si agganceranno le ferie già annunciate. Così come comunicato da Stellantis.

“Comprendiamo pienamente le sfide significative che il settore automotive sta affrontando a livello globale. I rapidi cambiamenti tecnologici, le nuove regolamentazioni ambientali e le fluttuazioni del mercato stanno mettendo alla prova la resilienza di tutti i soggetti coinvolti, dalle aziende ai lavoratori. In questo contesto complesso, tuttavia, è fondamentale che non dimentichiamo l’importanza del capitale umano.

I lavoratori di Mirafiori hanno contribuito in maniera decisiva al successo dell’azienda e al suo prestigio e rappresentano una risorsa inestimabile di competenze e dedizione, e meritano di essere coinvolti e supportati in ogni fase del processo di trasformazione.”, dichiara Sara Rinaudo, segretario territoriale Fismic Confsal di Torino.

“Indispensabile discutere un piano strategico che non solo tuteli i posti di lavoro, ma che li stimoli e dia una prospettiva di crescita e sviluppo con l’arrivo di nuove modelli. La 500e e 500 ibrida (per la quale si attende l’avvio di produzione) non sono sufficienti per Mirafiori in questo momento di piena transizione.”, continua Rinaudo.

“Siamo convinti che solo attraverso la collaborazione e la costruzione di progetti comuni potremo trovare soluzioni sostenibili e superare le difficoltà attuali, gettando solide basi per il futuro.”, conclude Rinaudo.

