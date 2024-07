Giro d’Italia femminile: Elisa Longo Borghini trionfa nella gara a cronometro di Brescia, è maglia rosa

VERBANIA – L’atleta verbanese Elisa Longo Borghini ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia Women. Nella gara a cronometro di oggi (domenica 7 luglio), disegnata su 15,7 km per le strade di Brescia, Borghini ha chiuso in 20,37. Secondo posto per Grace Brown e terzo per Brodie Chapman.

Per la piemontese quindi si aprono le porte della maglia rosa.

