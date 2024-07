Temporali e grandine flagellano il Piemonte: soccorsi e disagi diffusi

MONCALIERI – Alle 18 di domenica 7 luglio, il Piemonte occidentale ha visto un aumento dell’instabilità meteorologica, con temporali sparsi tra Torinese, Canavese e Alto Cuneese. Prima delle 19, a Moncalieri, l’elicottero Drago 51 è stato mobilitato per soccorrere dieci persone bloccate su un isolotto a causa dell’innalzamento del fiume Po, ma l’allarme è rientrato quando le persone sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente.

Un intenso downburst (forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale, ndr.) è stato segnalato dal Centro Meteo Piemonte a Borgaretto, vicino a Nichelino, e un altro a Trofarello. Poco dopo le 19, un nubifragio ha colpito Moncalieri, causando la caduta di alberi in corso Savona. Le strade di Orbassano e Moncalieri si sono allagate, portando alla chiusura di due sottopassi: uno in strada Brandina e l’altro in strada Tiro a Segno.

In precedenza, un violento nubifragio ha causato danni e allagamenti ad Asti e nei dintorni, tra cui Villafranca d’Asti, colpita dalla grandine. La tempesta si è poi spostata verso est, dirigendosi verso Alessandria, dove una forte grandinata ha imbiancato le strade di Quattordio e Felizzano.

