Aggredisce un passante con una spranga di metallo: arrestato 41enne a Torino

TORINO – Lo scorso martedì 2 luglio, un uomo è stato arrestato a Torino dopo aver aggredito un passante a colpi di spranga.

Si tratta di un 41enne, che ha fermato un uomo per strada e l’ha intimato di consegnargli tutto ciò che aveva con sé. Dopodiché, l’aggressore ha iniziato a colpire l’uomo con un bastone di metallo per impossessarsi del suo borsello e del suo pc portatile.

Fortunatamente, la vittima dell’aggressione è riuscita a chiamare i soccorsi prima che la situazione degenerasse ulteriormente e gli agenti del commissariato Madonna di Campagna sono intervenuti in via val della Torre, dove hanno fermato l’aggressore che, alla loro vista, si è disfatto della spranga che aveva usato per picchiare la vittima. L’uomo è stato poi arrestato per tentata rapina e multato per il possesso di droga, trovatagli addosso durante una perquisizione.

