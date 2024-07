Peste suina: in Piemonte i casi rimangono stabili a 660

PIEMONTE – I positivi alla peste suina africana sono ora 1.644, nove in più rispetto all’aggiornamento precedente, tutti segnalati in Liguria dove il totale cresce a 984; nessun caso invece è stato riscontrato in Piemonte dove rimangono stabili a 660.

I nove casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, uno a Bargagli (ventuno casi), tre a Davagna (ventuno), cinque a Genova (duecentocinquantuno).

Rimangono stabili a 156 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.

