Ragazza violentata da un collega nel bagno del pub dove lavora come cameriera a Torino

TORINO – Una ragazza di 27 anni ha denunciato un collega di un anno più giovane accusandolo di averla violentata nel bagno del locale dove entrambi lavorano, una birreria nella zona nord di Torino. L’episodio è avvenuto venerdì scorso ma la ragazza ha trovato la forza di denunciare quanto accaduto solo oggi.

Dopo la violenza la donna ha conlcuso il suo turno lavorativo per poi tornare a casa in bicicletta. Ancora sotto shock per la violenza subita era però caduta e per questo era stata anche medicata in ospedale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese