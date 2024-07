Tre automobili coinvolte in un incidente nel Cuneese, morto un uomo di 54 anni

CUNEO – Ancora sangue sulle strade del Piemonte. Dopo l’incidente mortale in provincia di Torino in cui è deceduto un ragazzo di 27 anni, ieri sera si è verificato un altro grave sinistro.

Questa volta tre automobili si sono scontrate, intorno alle 22:30, lungo la provinciale tra Moretta e Faule, nel Cuneese. Un uomo di 54 anni, residente a Paesana, alla guida di una Ford Fiesta è rimasto incastrato nell’abitacolo; le operazioni di soccorso da parte di vigili del fuoco e 118 si sono protratte fino a tarda notte.

Estratto dall’abitacolo in gravi condizioni, il 54enne è morto poco dopo in ospedale. Ferite lievi per le due donne alla guida delle altre automobili coinvolte nel sinistro. Si sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.

Immagine di repertorio

