13 mila euro per chi ha abbandonato i rifiuti per strada a Moretta

CUNEO – A Moretta i carabinieri hanno sanzionato alcune persone per aver abbandonato i rifiuti in strade e in altre zone non adeguate. La maggior parte del materiale di scarto proveniva dai cantieri allestiti nelle vicinanze delle nuove costruzioni edili.

“A seguito di denuncia, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, la polizia giudiziaria dava avvio, a carico dei contravventori, all’iter prescrizionale – si legge nel comunicato dei carabinieri – ottenendo il ripristino dello stato dei luoghi ed il conferimento a ditta autorizzata per il successivo corretto smaltimento (sempre a spese dei responsabili).”

L’ammontare totale delle multe ha raggiunto i 13 mila euro.

