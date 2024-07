Valbum, l’album di figurine per conoscere 850 anni di storia valdese

TORRE PELLICE – Si chiama Valbum ed è il primo album di figurine che celebra gli 850 anni dalla nascita del movimento valdese. Realizzato dall’emittente Radio & TV comunitaria piemontese RBE, Radio Beckwith Evangelica, l’album è composto da 60 figurine con immagini storiche, rappresentazioni di quadri e stampe, informazioni, curiosità e contenuti audio speciali raggiungibili con QR code.

Valbum è pensato sia per chi già conosce il patrimonio culturale valdese, sia per chi ne è incuriosito e desidera saperne di più. Le figurine richiamano deliberatamente la leggerezza dell’infanzia e invitano a giocare con la storia valdese collezionando e scambiando doppioni con i propri amici, ricalcando le dinamiche tipiche dell’intramontabile passatempo che non ha mai smesso di conquistare grandi e piccini.

L’album restituisce la storicità adeguata grazie alla collaborazione con l’Ufficio Archivio Storico e Beni Culturali della Tavola Valdese ed è l’occasione per unire divulgazione storica, narrazione per immagini e contenuti extra e aspira ad essere un ponte tra generazioni. In contesti sia formali che informali, VALBUM è lo strumento adatto per affrontare in chiave ludica e coinvolgente una storia lunga 850 anni.

Nell’anno in cui festeggia il proprio quarantennale, Radio RBE ha scelto di omaggiare così una storia con cui è legata a doppio filo; RBE, infatti, è acronimo di Radio Beckwith Evangelica e nasce nel 1984 come avventura pionieristica per creare un’emittente di impianto laico e aperto al mondo, ma che affondi le radici in un’identità evangelica e protestante, nel solco dell’impegno verso la cultura e la comunità tracciato da John Charles Beckwith nella prima metà dell’Ottocento.

Valbum sarà disponibile a partire dal 15 agosto 2024 presso la sede di RBE a Luserna San Giovanni e al banchetto che la radio allestirà in quella data a Villar Pellice in occasione della Festa delle Chiese valdesi del Primo Distretto e a Torre Pellice dal 25 al 30 agosto durante il Sinodo della Chiesa Valdese, unione delle chiese metodiste e valdesi. Successivamente sarà disponibile anche al bookshop del Centro Culturale Valdese e alla Libreria Claudiana di Torre Pellice.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese