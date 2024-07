Caporalato nelle Langhe, i sindacati scendono in piazza ad Alba martedì 16: “non possiamo rimanere in silenzio”

CUNEO – Martedì 16 luglio alle 14 ad Alba ci sarà un corteo contro il caporalato che marcerà dietro lo slogan “La terra deve dare buoni frutti per tutti”.

Dopo gli episodi di sfruttamento del lavoro denunciati nelle Langhe nei giorni scorsi, i sindacati hanno deciso di scendere in piazza per focalizzare nuovamente l’attenzione sul tema del caporalato. In particolare, la manifestazione è organizzata da Cgil, Cisl e Uil Cuneo e Piemonte, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Cuneo e Piemonte.

Gli organizzatori invitano a scendere in piazza “dalla parte della dignità delle persone, del lavoro buono e dell’applicazione della legalità per i lavoratori delle Langhe e del Roero: dopo gli ultimi gravissimi fatti di cronaca che hanno portato a galla testimonianze di sfruttamento e violenza inaccettabili, non possiamo rimanere in silenzio. La terra deve dare buoni frutti per tutti: partecipa anche tu, non mancare!”.

In questo articolo Quotidiano Piemontese ha spiegato brevemente che cosa si intenda per “caporalato” e quali sono le pene previste dalla legge.

