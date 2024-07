Per il caso del deputato Emanuele Pozzolo udienza preliminare fissata il 9 ottobre

BIELLA – A più di sei mesi dallo sparo che ha ferito alla gamba il trentunenne di Cossato Luca Campana, genero di un uomo della scorta del sottosegretario Delmastro, a una festa di Capodanno a Rosazza, il Gup del Tribunale di Biella ha fissato per il 9 ottobre l’udienza preliminare per il caso di Capodanno in cui è indagato il deputato Emanuele Pozzolo.

All’udienza sarà presente anche Campana difeso dall’avvocato Marco Romanello. A difendere Pozzolo invece un collegio di legali composto dall’ex sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, e dal padre del parlamentare, Enzo Pozzolo.

Il deputato è indagato per lesioni colpose, accensioni pericolose e omessa custodia di arma, accusato anche di porto abusivo d’armi e di munizionamento in luogo pubblico. Pozzolo è risultato positivo allo stub test, eseguito dal Ris di Parma. Lo stesso Pozzolo che, inizialmente, aveva dichiarato di non essere stato lui a sparare il colpo. Nel pomeriggio di lunedì 13 maggio l’onorevole di Fratelli d’Italia si è presentato in Procura a Biella per essere ascoltato dalla procuratrice Teresa Angela Camelio e dalla sostituta Francesca Ranieri. Un interrogatorio atteso da mesi e durato almeno quattro ore.

