Buongiorno al Napoli ora è ufficiale, il Toro saluta il suo difensore

TORINO – “Un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per i giovani che indosseranno la maglia del Toro ispirandosi al tuo esempio di impegno, serietà e professionalità.

Grazie Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni, ti auguriamo il meglio nel proseguimento della tua carriera”.

Con queste parole il Toro ha salutato Alessandro Buongiorno annunciando il trasferimento del calciatore al Napoli. A corredo una foto che ritrae il piccolo Buongiorno in azione con il Buongiorno adulto. Il difensore è infatti cresciuto nelle giovanili del Toro.

L’operazione porta nelle case dei granata 35 milioni di euro più altri possibili 5 di bonus. Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha comunicato l’acquisto con un post su X, giocando col cognome del calciatore della nazionale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese