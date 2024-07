Furto sull’auto di due turisti in visita al Mauto, due persone arrestate

TORINO – Due persone, di 47 e 23 anni, sono state arrestate dalla polizia di Stato perché gravemente indiziate di furto aggravato in concorso ai danni di due turisti in visita nel capoluogo piemontese.

I fatti

Ad assistere, dall’alto, al furto su una autovettura nei parcheggi del Museo dell’Automobile è stata una persona che si trovava al dodicesimo un piano dell’ospedale CTO.

Il testimone ha visto due persone infrangere un vetro di un’auto e asportare effetti personali, un trolley e uno zaino, per poi allontanarsi in auto su corso Unità d’Italia in direzione Moncalieri.

Gli agenti, già nelle vicinanze, hanno rintracciano dopo pochi minuti l’auto dei presunti autori del furto mentre la stessa si trovava in sosta nelle vicinanze di piazza Fratelli Ceirano. All’interno dell’auto, i poliziotti hanno identificato due persone corrispondenti alle descrizioni fornite dalla Centrale Operativa.

Nel veicolo i poliziotti hanno trovano anche alcuni arnesi da lavoro tra cui un cacciavite lungo circa 6 cm, un cofanetto contenente bigiotteria e una valigia con all’interno indumenti ed effetti personali da uomo e da donna.

All’uscita dal Museo i turisti belgi, ignare vittime del furto, hanno trovato gli agenti del commissariato dai quali hanno appreso quanto accaduto durante la loro assenza. In sede di denuncia è stata loro restituita la refurtiva recuperata.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese