La nuova maglia della Juve è un viaggio sulla Luna

TORINO – La Juventus ha cominciato un viaggio sulla Luna. Ai crateri lunari è infatti ispirata la nuova maglia ufficiale, introdotta dal video di ieri, che in effetti era ambientato sulla Luna e non annunciava la maglia numero 10 di Yildiz (sebbene il fantasista turco sia il front man di questo annuncio ed è lui a sbarcare nel video di oggi e scoprire la maglia).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Perchè la luna

La Juventus vuole essere ispirazione per giocatori e tifosi a continuare a esplorare nuovi orizzonti e lo vuole fare proprio con la sua divisa, la cui superficie è addirittura in rilievo con l’obiettivo di ricordare proprio i crateri lunari.

“Realizzata con precisione, la maglia ha un tessuto strutturato unico creato utilizzando un metodo di ingegneria 3D per costruire la maglia su tre livelli, in modo da creare sia un intrigo visivo che tattile quando lo si osserva da vicino, incorporando dettagli strutturati che replicano la superficie ondulata della luna.”

Un modello per i calciatori e uno per i tifosi

La super maglia lunare esiste in due versioni, una per i calciatori ed una per i tifosi. “La versione da campo della maglia – spiaga la società – è infatti realizzata con tecnologia HEAT.RDY, utilizzando materiali avanzati per massimizzare il flusso d’aria per mantenere i giocatori freschi, mentre la versione per i tifosi presenta tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali traspiranti o assorbenti per mantenere il corpo asciutto”.

Il che vuol dire che le maglie utilizzate durante le partite quest’anno andranno davvero a ruba. Ora non rimane che aspettare il parere dei tifosi. A voi piace la nuova maglia della Juve?

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese