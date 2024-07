“Imparare dalla Storia”: laboratorio residenziale alla Trappa di Sordevolo

SORDEVOLO – Dal 15 luglio sono aperte le iscrizioni per il laboratorio residenziale “Imparare dalla Storia“, un’opportunità unica promossa dalla Casa della Resistenza di Sala Biellese insieme alla Trappa di Sordevolo e all’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, Vercellese e in Valsesia. L’evento si svolgerà dal 3 al 6 settembre 2024 presso la suggestiva location della Trappa di Sordevolo.

Esperienze culturali e formative

Questo progetto prevede un programma ricco di escursioni nei luoghi della Resistenza nella Valle Elvo e sulla Serra, manutenzione dei sentieri storici, incontri e riflessioni con esperti, storici e musicisti. È pensato principalmente per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni, ma è aperto anche a insegnanti, ricercatori e appassionati desiderosi di approfondire la storia della Resistenza.

Dettagli e iscrizioni

La quota di iscrizione per partecipare al laboratorio è di 150€, che include pasti e il soggiorno presso la Trappa, oltre alle attività formative. Per maggiori informazioni sul programma completo e per iscriversi, è possibile visitare i seguenti link:

ecomuseo.it

casadellaresistenzasalabiellese.it

Per ulteriori dettagli e per effettuare la registrazione, è possibile contattare:

Email: coordinatore@ecomuseo.it / museoresistenzasala@gmail.com

Telefono (Informazioni sulle attività): 340 9687191 (anche WhatsApp)

Telefono (Informazioni sull’accoglienza): 349 3269048 (anche WhatsApp)

Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e culturale unica, immergendovi nella storia della Resistenza in un contesto suggestivo e educativo come la Trappa di Sordevolo.

