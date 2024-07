Nel weekend a Ivrea si svolgerà un evento di sensibilizzazione alla disabilità

IVREA – “Via Francigena For All” è il progetto che la Regione Piemonte ha presentato nel 2022 in occasione di un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri per progetti riguardanti il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

Costruito sul filo conduttore dell’importante cammino storico, itinerario culturale del Consiglio d’Europa, riguarda i tratti dell’itinerario Canavesano Ivrea-Viverone e della variante della Valle di Susa Villar Focchiardo-Avigliana della Via Francigena oltre ai territori limitrofi con la ricca gamma di proposte turistiche tra cultura, natura, sport ed enogastronomia, per offrire esperienze innovative ed inclusive di turismo a 360°.

L’evento è organizzato da CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà e dall’Agenda della Disabilità

e si terrà il 20 e 21 luglio a Ivrea in piazza Ottinetti dalle ore 11:00 alle ore 17:00.

L’opera di coinvolgimento della cittadinanza su questi argomenti così centrali avverrà utilizzando un approccio ludico e laboratoriale grazie alle attività proposte dalla Città dell’Agenda della Disabilità, un’intera area per giochi e attività esperienziali, dedicata a disabilità e inclusione, in cui si potrà giocare a:

VDE – VIRTUAL DISABILITY EXPERIENCE: Il primo videogioco di realtà virtuale che permette di immedesimarsi nei panni di una persona con disabilità in carrozzina. I partecipanti dovranno prendere decisioni rapide e strategiche per superare barriere architettoniche, gestire il terreno variegato e interagire con personaggi virtuali che li aiuteranno o ostacoleranno nel percorso.

MEMORY TATTILE E OLFATTIVO: Un’esperienza di gioco inclusiva attraverso il riconoscimento degli aromi e le carte in rilievo, che rendono il classico gioco della memoria accessibile a tutti, anche a chi non può fare affidamento sulla memoria visiva.

SPACE ABILITY: La Corporazione per le Aggregazioni Aliene nell’Interspazio (CAAI) è un’agenzia molto speciale gestita da simpatici alieni provenienti da pianeti lontani. In questo gioco, i partecipanti saranno parte di una squadra eccezionale che lavora insieme per creare divertimento spaziale per tutti, senza lasciare nessuno indietro.

ARTÈDIVERSITÀ LAB : Ideato e condotto dall’artista con disabilità Francesco Canale, in arte “Anima Blu”, pittore nato privo degli arti che dipinge con la bocca. Il laboratorio metterà alla prova i partecipanti nello svolgere attività quotidiane senza l’uso delle mani, imparando così che di fronte alle difficoltà si possono trovare soluzioni diverse.

: Ideato e condotto dall'artista con disabilità Francesco Canale, in arte "Anima Blu", pittore nato privo degli arti che dipinge con la bocca. Il laboratorio metterà alla prova i partecipanti nello svolgere attività quotidiane senza l'uso delle mani, imparando così che di fronte alle difficoltà si possono trovare soluzioni diverse. PERCORSO ESPERIENZIALE: Un viaggio multisensoriale, stimolante ed educativo, in cui i partecipanti si metteranno nei panni dell'altro utilizzando carrozzine, bastoni e bende.

La CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà è un ODV-ETS che nasce nel 1988, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle possibilità di inclusione sociale delle persone in difficoltà con particolare riferimento alle persone con disabilità e socialmente vulnerabili.

Da più di trent’anni tutela i diritti e favorisce l’inclusione sociale e le pari opportunità delle persone con disabilità ed è in prima linea nel rompere quelle barriere, fisiche e culturali, che dividono persone con disabilità e non, perseguendo l’obiettivo di raggiungere quella integrazione capace di rendere uguali nella diversità.

La sua mission è promuovere iniziative di supporto a quanti sono in condizioni di disagio psicofisico e svantaggio sociale, verso l’autodeterminazione di ognuno, difendere diritti e doveri dei cittadini con disabilità, sensibilizzare tutta la cittadinanza per abbattere le barriere culturali e favorire una reale cultura delle pari opportunità oltre a intrattenere rapporti sia con l’insieme delle realtà dell’associazionismo, sia con Enti e Istituzioni pubbliche, quale partner e consulente nei progetti di integrazione e di contrasto a ogni tipo di “barriera”.

Agenda italiana della Disabilità – “firmata” dalla Fondazione CRT e dalla CPD, Consulta per le Persone in Difficoltà – è frutto di lavoro di ascolto e co-progettazione che ha coinvolto 150 organizzazioni non profit del Piemonte e della Valle d’Aosta con la collaborazione di esperti, testimonial e 125 parti della società civile, tra organizzazioni professionali, di categoria, del mondo accademico, delle fondazioni bancarie. È una community innovativa che, raccogliendo le sfide dell’Agenda 2030 dell’ONU e gli obiettivi della Strategia europea sulla disabilità, mette insieme idee e progetti per un futuro equo e sostenibile a misura di tutti ( www.agendadelladisabilita.it ). L’– “firmata” dalla Fondazione CRT e dalla CPD, Consulta per le Persone in Difficoltà – è frutto di lavoro di ascolto e co-progettazione che ha coinvolto 150 organizzazioni non profit del Piemonte e della Valle d’Aosta con la collaborazione di esperti, testimonial e 125 parti della società civile, tra organizzazioni professionali, di categoria, del mondo accademico, delle fondazioni bancarie. È una community innovativa che, raccogliendo le sfide dell’Agenda 2030 dell’ONU e gli obiettivi della Strategia europea sulla disabilità, mette insieme idee e progetti per un futuro equo e sostenibile a misura di tutti ().

