Oggi è il Nelson Mandela International Day: la storia di quando la figlia e la nipote di Madiba furono ospitate alla Torino fashion week

Oggi, 18 luglio, è la Giornata Internazionale Nelson Mandela. L’Onu ha deciso di dedicare una giornata di ricordo al “padre fondatore della pace in Sudafrica” per il suo “profondo impegno per la giustizia, i diritti umani e le libertà fondamentali. Una profonda convinzione nell’uguaglianza e nella dignità di ogni donna e uomo”. Si celebra ogni 18 luglio (giorno del compleanno dello statista sudafricano) a partire dal 2010.

In pochi ricordano che Torino, nel luglio del ’22, ha ospitato Maki Mandela e Tukwini Mandela, ovvero la figlia e la nipote del Premio Nobel per la Pace. Le due attiviste erano state invitate alla Torino fashion week per parlare di “House of Mandela“, impresa di moda e lifestyle fondata proprio da Maki.

In quell’occasione le due parenti di Mandela avevano presentato al pubblico torinese “The Struggle Series“: una collezione di capi d’abbigliamento streetwear molto particolari. Sul tessuto infatti erano riprodotti sei disegni che Mandela realizzò quando era ancora in vita; si tratta soprattutto di due mani che si incontrano e si stringono in varie forme.

Così Madiba spiegò la scelta di questo simbolo nei suoi schizzi: “ho disegnato mani perché sono strumenti potenti, le mani possono ferire o guarire, punire o elevare. Possono anche essere legate, ma una ricerca di rettitudine non può mai essere repressa. Nel tempo, abbiamo spezzato le catene dell’ingiustizia, abbiamo unito le mani attraverso le divisioni sociali e i confini nazionali, tra i continenti e oltre gli oceani e ora guardiamo al futuro, sapendo che anche se l’età ci rende guide più sagge, [è] la gioventù che ci ricorda l’amore, la fiducia e il valore della vita”.

La collezione di moda della figlia e la nipote di Mandela coincideva perfettamente con lo spirito della Torino fashion week, che nel ’22 aveva come slogan “La moda veste la pace”, vista anche l’allora recente invasione della Russia in Ucraina.

