A Cuorgnè si cerca Katia Zei, 41enne scomparsa da più di dieci giorni

CUORGNÈ – A Cuorgnè c’è una famiglia molto preoccupata alla ricerca di Katia Zei, 41enne scomparsa dallo scorso 8 luglio.

La famiglia ha lanciato un appello e una richiesta d’aiuto, in quanto la donna, madre di un bimbo di cui al momento si sta occupando la suocera, ha fatto perdere le proprie tracce da ormai più di dieci giorni. Katia era uscita di casa senza telefono cellulare né documenti e nessuno sa dove si trovi in questo momento. Si presume che si trovasse in stato confusionale e che si sia allontanata volontariamente a bordo di un autobus.

Katia si era allontana da casa in altre occasioni, ma era sempre stata rintracciata dopo poco tempo. La donna ha occhi azzurri, capelli corti chiari ed è alta 170 cm. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese