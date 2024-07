Palazzo Canavese: centauro in gravi condizioni dopo una caduta in moto

PALAZZO CANAVESE – Si trova in gravi condizioni il centauro, di circa 60 anni e residente a Bollengo, rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla provinciale 228.

La moto, sulla quale viaggiava l’uomo, è finita a terra senza coinvolgere altri veicoli. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Il centauro è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cto di Torino; ha un trauma cranico e toracico oltre ad altre ferite dovute al violento impatto. Per lui la prognosi è di tre mesi.

Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.

