L’American Prize for Design 2024 è stato assegnato a Paolo Pininfarina, l’imprenditore scomparso ad aprile

ILLINOIS – Paolo Pininfarina è stato insignito del The American Prize for Design 2024. Si tratta del più alto premio di design americano e sarà consegnato postumo ad Atene, al simposio “The City and The World”, il 21 settembre.

Il premio è stato assegnato dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, in concomitanza con Good Design® 2024.

La nomina di Paolo Pininfarina per il premio è stata approvata dall’International Advisory Committee del The Chicago Athenaeum un mese prima della sua scomparsa prematura lo scorso aprile 2024, all’età di 65 anni e dopo una lunga malattia.

“Belli, sorprendenti, provocatori, capaci di essere un punto di riferimento immediato, così sono i classici che definiscono il segno distintivo di Pininfarina, quella firma inconfondibile che si ritrova in ogni oggetto disegnato sotto la supervisione di Paolo Pininfarina”, ha affermato Christian Narkiewicz-Laine, presidente e ceo del Chicago Athenaeum.

“Pininfarina è rinomata per la sua straordinaria capacità di creare bellezza senza tempo. Paolo è stato un esperto nel design dell’arredamento, architettonico, nautico e aeronautico e design industriale. Il suo lavoro ha integrato senza problemi il patrimonio automobilistico di Pininfarina con un design moderno, valorizzando la vita quotidiana”.

