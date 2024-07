Precipita dal balcone di casa mentre intonaca un muro, morto 75enne in corso Belgio

TORINO – È Fabiano Ricciotti, di 75 anni, la vittima di un tragico incidente domestico verificatosi in corso Belgio 48.

Secondo quanto si apprende, il pensionato era sul balcone di casa, sistemato su una scala, per intonacare il muro esterno del proprio appartamento quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato di sotto. Una caduta di almeno 10 metri, dal quarto piano, senza riuscire ad aggrapparsi a nulla che potesse aiutarlo.

Ricciotti purtroppo è morto sul colpo e il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso; non si esclude che l’uomo possa essere stato colpito da un malore.

