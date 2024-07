Chivasso: cede parte della strada in viale Vigili del Fuoco, lavori dal 29 luglio

CHIVASSO – Il 9 luglio, a causa di un cedimento stradale, viale Vigili del Fuoco era stato chiuso al traffico.

Da lunedì 29 luglio, fanno sapere dal Comune, saranno avviati i lavori per il ripristino della normale viabilità lungo le corsie di viale Vigili del Fuoco.

Fino al 2 agosto, per permettere l’esecuzione degli interventi, un’ordinanza comunale dispone l’interdizione al transito in viale Vigili del Fuoco, nel tratto compreso tra l’intersezione stradale con via Togliatti e via della Coppina.

Divieto di accesso anche lungo la corsia sud di via della Coppina, nel tratto tra l’intersezione rotatoria di via Togliatti e l’intersezione rotatoria di viale Vigili del Fuoco, ad eccezione dei soli residenti e dei mezzi della raccolta differenziata.

Esclusivamente ai veicoli in uscita dalle aree a parcheggio, poste nel tratto intercluso, sarà consentita la circolazione con obbligo di svolta a destra verso via Togliatti.

