Laura Gillio Meina, eporediese donna di successo di Forbes, ci lascia a 57 Anni

IVREA – La notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio ha segnato la perdita di Laura Gillio Meina, stimata figura della scienza e dell’imprenditoria, a soli 57 anni, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo del biomedicale e oltre.

Originaria di Ivrea, Laura Gillio Meina aveva conseguito una laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano. Recentemente ricopriva il ruolo di vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici e lavorava per Boston Scientific Italia come direttrice della Business Unit di Interventional Cardiology and Structural Heart per il Sud Europa. Prima di approdare a Boston Scientific, aveva accumulato un’importante esperienza nel settore biomedicale con il Gruppo Sorin.

Dal 2019, Meina faceva parte del Gruppo Imprenditrici e Dirigenti per il Canavese e, dal 2021, era membro del Comitato Scientifico del Bioindustry Park di Colleretto Giacosa. La sua carriera è stata caratterizzata dall’introduzione di innovazioni tecnologiche di grande rilevanza, come il dispositivo Watchman, destinato alla chiusura dell’auricola sinistra del cuore per prevenire l’ictus, e Synerg, uno stent coronarico innovativo. Il suo impegno nel campo le è valso il riconoscimento tra le 100 donne italiane di successo da Forbes Italia nel 2019, insieme a figure di spicco come Tania Cagnotto e Samantha Cristoforetti.

Laura Gillio Meina era nota anche per il suo impegno nella riduzione del divario di genere nelle discipline tecnico-scientifiche e nella promozione della parità di accesso ai ruoli manageriali, un ambito spesso dominato dagli uomini.

Il funerale di Laura Gillio Meina si svolgerà sabato 27 luglio alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Torre Balfredo. La salma sarà poi accompagnata dal marito Fabio Belletti, dalle figlie Martina e Maddalena, dalla madre Silvana, dalla sorella Carla e dai familiari al Tempio Crematorio di Mappano.

