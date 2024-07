Fuori pericolo il 55enne caduto dal secondo piano a Rivarolo Canavese

RIVAROLO CANAVESE – Non è più in pericolo di vita l’uomo di 55 anni caduto dal balcone del secondo piano in uno stabile di via Antonio Merlo a Rivarolo Canavese. La caduta di diversi metri sui tetti dei box auto sottostanti l’aveva ferito gravemente procurandogli anche un trauma vertebrale.

Soccorso dai vigili del fuoco, è stato calato a terra per il trasporto in elicottero in ospedale al Cto di Torino, dove ora si trova ricoverato in osservazione. Per il 55enne diverse settimane di prognosi.

Intanto i carabinieri di Rivarolo stanno continuando gli accertamenti sulle cause del tragico evento.

Immagine di repertorio

