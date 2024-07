Rivarolo Canavese, 55enne precipita dal balcone al secondo piano: grave al Cto di Torino

RIVAROLO CANAVESE – Un uomo di 55 anni, per cause ancora da accertare è precipitato nella serata di ieri, venerdì 26 luglio, dal balcone al secondo piano di uno stabile in via Antonio Merlo a Rivarolo Canavese. Ha fatto un volo di diversi metri prima di schiantarsi sui box auto sottostanti.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno portato il corpo a terra e lasciato alle cure dei sanitari del 118. L’uomo è stato portato al polo di protezione civile della città dove l’elicottero del 118 lo aspettava per il trasporto in ospedale al CTO di Torino. Si trova ricoverato al Centro Traumatologico Ortopedico in gravi condizioni.

Tocca ora ai carabinieri di Rivarolo Canavese ricostruire le cause del tragico evento.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese