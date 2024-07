Identificato il cadavere dell’uomo trovato nei boschi di Oleggio

OLEGGIO – Si tratta di un 28enne marocchino irregolare e senza fissa dimora che non ha precedenti di polizia, l’uomo ritrovato con tre coltellate alla schiena e al petto nei boschi di Oleggio. L’uomo non ha relazioni con lo spaccio, diffuso in quella zona, a differenza del fratello, di cui, ipotizzano gli inquirenti, voleva prendere il posto.

Il cadavere, trovato da un ciclista, molto probabilmente è stato trasferito nel bosco, luogo frequentato da spacciatori e consumatori, dopo la morte come un segno di monito. Peculiare oltre alle ferite superficiali e profonde anche il fatto che il volto sia stato sfregiato.

Gli inquirenti stanno indagando su questa pista, anche se per ora la piazza si è svuotata dato il clamore del ritrovamento e l’arrivo delle forze dell’ordine per le indagini nel “bosco dello spaccio”.

