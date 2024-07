Niente finale dei 100 rana per Ludovico Viberti: perde lo spareggio per il 4° posto ex aequo

PARIGI – Il torinese Ludovico Viberti era arrivato al quarto posto ex aequo con il tedesco Melvin Imoudu, entrambi con il tempo di 59.38 e neanche il tempo di smaltire la stanchezza della semifinale 2 che Viberti è sceso in vasca per lo spareggio, purtroppo perso contro il tedesco. Niente finale dei 100 rana per lui, che vede invece arrivarci con il terzo tempo il compagno di squadra, Nicolò Martinenghi.

Festeggiano, invece, i ragazzi della staffetta 4×100 stile libero che hanno conquistato la medaglia di bronzo nella finale in cui hanno vinto gli Stati Uniti, seguiti dagli australiani.

