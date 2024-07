Caldo record a Torino: oggi la città è da bollino rosso

TORINO – Per la giornata di oggi, a causa delle alte temperature previste, che arriveranno a sfiorare i 38 gradi, Torino entra nella lista delle 13 città d’Italia caratterizzate dal “bollino rosso“, ovvero il livello di massima allerta.

Come si legge sul sito del Ministero della Salute, infatti, «le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione». Le 13 città italiane in cui oggi è stata disposta la massima allerta sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino.

Cosa fare nelle giornate di caldo estremo

Anche nella giornata di domani, mercoledì 31 luglio, il capoluogo piemontese sarà con ogni probabilità caratterizzato dal bollino rosso. Le autorità raccomandano prudenza e, come sempre, sono valide alcune semplici regole che possono proteggerci dal caldo eccessivo ed evitarci così spiacevoli inconvenienti. È infatti consigliato di:

evitare di uscire nelle ore più calde

in casa o al lavoro, tenere le tapparelle abbassate in modo da evitare l’entrata dei raggi del sole, ma non quella dell’aria

bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno

seguire un’alimentazione ricca di frutta e verdura

fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti

vestirsi con indumenti che consentano la traspirazione

arieggiare l’abitacolo quando si viaggia in auto e tenere sempre con sé una scorta d’acqua

praticare esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata

offrire assistenza alle persone esposte a maggiore rischio

ricordarsi sempre di proteggere anche i propri animali domestici.

Tutte le linee guida e raccomandazioni complete sono disponibili a questo link

