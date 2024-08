È stato un uomo ad appiccare l’incendio in un palazzo di Rivoli: arrestato

RIVOLI – È un uomo di 66 anni il responsabile dell’incendio scoppiato nella notte in un palazzo di via Luigi Gatti 38. Sul posto i vigili del fuoco di Grugliasco Allamano e Rivoli, mezzi del distaccamento di Torino, oltre ai sanitari, ai carabinieri e alla polizia locale.

A causa dell’incendio sono state evacuate 25 persone e buona parte dell’edificio è stato dichiarato inagibile. Ben 14 persone non hanno quindi potuto fare rientro nelle proprie cose. Non ci sono stati feriti, ma tre persone sono state trasportate all’ospedale di Rivoli per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto si apprende, il 66enne è riuscito ad appiccare l’incendio nel locale dei contatori mandandoli in corto circuito dopo averli danneggiati con un bastone. Arrestato dalla polizia, non ha saputo spiegare i motivi del suo gesto.

