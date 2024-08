RIVOLI – Nella notte di sabato 3 agosto a Rivoli in via Luigi Gatti 38, un condominio ha preso fuoco per cause ancora sconosciute. 25 persone sono state evacuate.

L’edificio è al momento inagibile.

*** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ***

